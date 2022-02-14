Глава нижегородского Минздрава обвинил граждан в симуляции коронавируса ради больничного
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обвинил жителей региона в симуляции коронавируса, чтобы ради недельного отдыха можно было дистанционно оформить больничный
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обвинил жителей региона в симуляции коронавируса, чтобы ради недельного отдыха можно было дистанционно оформить больничный.
«К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть — лучший контролер», — написал чиновник в своем Instagram.
Напомним, что из-за штамма «омикрон», роста заболеваемости коронавирусом и загруженности медиков у россиян появилась возможность дистанционно оформлять и закрывать больничные листы. В Нижегородской области сделать это можно по телефону 122.
Давид Мелик-Гусейнов посетовал, что на этот номер поступает огромное количество нецелевых звонков - люди спрашивают до сколько работает «Пятерочка», когда будет мужская эстафета по биатлону и задают глупые вопросы. При этом заболевшие граждане не могут дозвониться и получить консультацию.
«Я не шучу. И очень прошу. Не надо нагружать важный канал информации такими вопросами. Мы очень хотим помочь каждому. Помогите нам помогать», — отметил чиновник.