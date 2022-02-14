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Москва
14 февраля 2022, 01:37

Столичный мундеп, напавший на пожилую чеченку, съехал с квартиры из-за угроз

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александр Закускин вынужденно съехал из собственной квартиры из-за угроз, которые ему стали поступать после инцидента с чеченской торговкой у мечети

Столичный мундеп, напавший на пожилую чеченку, съехал с квартиры из-за угроз
Фото: meschanka.mos.ru

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александр Закускин вынужденно съехал из собственной квартиры из-за угроз, которые ему стали поступать после инцидента с чеченской торговкой у мечети.

68-летняя женщина, которая торговала колбасой возле мечети, рассказала, что муниципальный депутат Александр Закускин раскидал ногами ее коробки, грозил депортацией, а когда она пыталась показать паспорт гражданки России, то брызнул ей в лицо из перцового баллончика. В результате происшествия женщина получила ожог коньюктивы и роговицы глаз первой степени. 

Позже Александру Закускину позвонил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (тот самый, что публично угрожал отрезать головы семье экс-судьи Сайди Янгулбаева) и назвал мундепа «выродком».

Затем Закускин стал в соцсетях получать угрозы от неизвестных, поэтому он обратился в полицию.

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