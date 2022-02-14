Жители московского района Коптево собирают подписи против повышения счетов за отопление
Жители московского района Коптево начали сбор подписей против повышения счетов за отопление. В минувшее воскресенье они провели собрание возле ТЦ «Байкал»
Жители московского района Коптево начали сбор подписей против повышения счетов за отопление. В минувшее воскресенье они провели собрание возле ТЦ «Байкал».
Москвичи, проживающие в Коптево, рассказали, что накануне получили коммунальные счета, в которых оплата за отопление выросла в два раза. У пенсионеров такие платежки вызвали шок.
«И такая ситуация у многих жителей нашего района. Кому-то добавили четыре тысячи, кому-то пять. Встречал в группе района данные и о более внушительных суммах в квитанциях», - пишут жители Коптево в соцсетях.
Активистка Елена Волкова обратилась в свою управляющую компанию за разъяснением ситуации, а там ей объяснили, что корректировка сумма произошла из-за повышения запланированного объема тепловой энергии по договорам «услуга отопления», сообщает «Мослента».
В УК отметили, что по общедомовым приборам учета отопительный сезон начался раньше, поэтому произошел перерасход.