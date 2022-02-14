14 февраля 2022, 00:04
Власти США составляют список российских элит для введения против них санкций
Советник президента США Джейк Салливан сообщил, что попавшие в список российские экономические элиты будут подвергнуты санкциям, не смогут свободно путешествовать по миру и свободно тратить свои деньги
Фото: 123ru.net
Власти США составляют списки экономических элит России, против которых будут введены санкции в случае нападения РФ на Украину.
Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан сообщил, что попавшие в список российские экономические элиты будут подвергнуты санкциям, не смогут свободно путешествовать по миру и свободно тратить свои деньги.
Американский чиновник уточнил, что визовые и финансовые ограничения коснутся лиц из близкого окружения президента Владимира Путина.
Напомним, что санкции против президента Владимира Путина, близких к нему чиновников и олигархов готовят также власти Великобритании и Евросоюза. Ограничения будут введены в случае нападения России на Украину.