13 февраля 2022, 18:33
Российские спортсмены принесли в копилку олимпийской сборной еще три медали
Российская конькобежка Ангелина Голикова показала третий результат в забеге на 500 метров. Золото завоевала американская спортсменка Эрин Джексон, а серебро - японка Михо Такаги
Фото: Reuters
Российские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине.
Так, шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров.
Российская конькобежка Ангелина Голикова показала третий результат в забеге на 500 метров. Золото завоевала американская спортсменка Эрин Джексон, а серебро - японка Михо Такаги.
Еще одну бронзовую медаль к копилку российской сборной принес биатлонист Эдуард Латыпов, который пришел третьим в гонке преследования.
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