13 февраля 2022, 12:27
Российские лыжники завоевали золотые медали в эстафете на Играх в Пекине
Олимпийскими чемпионами стали Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Преимущество российских лыжников от ближайших преследователей составило более минуты
Фото: РИА Новости
Российские лыжники выиграли золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Олимпийскими чемпионами стали Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Преимущество российских лыжников от ближайших преследователей составило более минуты.
Серебро в эстафете завоевали норвежские лыжники, а бронзу - французские.
Александр Большунов стал уже двукратным олимпийским чемпионом Игр в Пекине. Ранее он завоевал золото в скиатлоне. Также в копилке лыжника серебро в гонке на 15 км классическим стилем. Денис Спицов имеет в активе серебро в скиатлоне.
Напомним, что днем ранее российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золотые медали в эстафете 4×5 километров.
Теги: олимпиада-2022