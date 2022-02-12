Сына замглавы МВД России Игоря Зубова задержали за дачу взятки сотруднику ФСБ
В Самаре правоохранительные органы задержали сына заместителя главы МВД России Игоря Зубова. Его подозревают в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ в размере 18 млн рублей
В Самаре правоохранительные органы задержали сына заместителя главы МВД России Игоря Зубова. Его подозревают в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ в размере 18 млн рублей.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Денис Зубов и два представителя одной из крупнейших перевалочных нефтебаз Самарской области ООО «МО НТП», пытались дать офицеру ФСБ 18 млн рублей за общее покровительство. Кроме того, задержанные обещали ежемесячно выплачивать чекисту по 5 млн рублей.
По уточненным данным, вместе с сыном высокопоставленного силовика были задержаны президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.
Зубов, Карпов и Ермаков были задержаны в торговом центре «Вива-Лэнд» с поличным при попытке передать сотруднику ФСБ портфель с деньгами.