12 февраля 2022, 12:04
Российские лыжницы завоевали золотые медали в олимпийской эстафете
В состав «золотой» команды вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Россиянки преодолели дистанцию за 50 минут и 28,3 секунды
Фото: faktologia.com
Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафетной гонке 4×5 километров на зимней Олимпиаде в Пекине.
В состав «золотой» команды вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Россиянки преодолели дистанцию за 50 минут и 28,3 секунды.
Серебро завоевали лыжницы из Германии, а бронзу - шведские спортсменки.
Сейчас в активе сборной России три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Правда судьба золота, завоеванного фигуристами в командном турнире, остается под вопросом из-за положительной декабрьской допинг-пробы Камилы Валиевой.
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