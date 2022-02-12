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12 февраля 2022, 11:55

Положительный допинг-тест Камилы Валиевой связали с врачом-нарушителем антидопинговых правил

Положительный допинг-тест 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой может быть связан с появлением в группе тренера Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского

Положительный допинг-тест Камилы Валиевой связали с врачом-нарушителем антидопинговых правил
Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru

Положительный допинг-тест 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой может быть связан с появлением в группе тренера Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского, который ранее был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает немецкое издание Sportschau.

Перед летними Олимпийскими играми 2008 года Филипп Шветский был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами а, чтобы сократить им срок дисквалификации, взял вину на себя.

По данным издания, врач присоединился к группе Этери Тутберидзе на сборах перед новым сезоном. Источники, близкие к российской федерации фигурного катания, сообщили, что на тренировочных сборах спортсменам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Что это за препараты, фигуристы не знали, пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на немецкое издание.

Напомним, что положительный допинг-тест Камила Валиева сдала в декабре в перерыве между соревнованиями. В нем нашли следы препарата триметазидин, который входит в список запрещенных WADA. Проба была вскрыта после того, как российские фигуристы завоевали золото в командном турнире. При этом все остальные анализы Валиевой, которая на сегодняшний день является лидером женского одиночного фигурного катания, являются чистыми.

Теперь спортсменку хотят отстранить от соревнований, а российскую команду лишить золотой медали командного турнира. Если это произойдет, золото достанется американским фигуристам.

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