Разработчики «КовиВак» опубликовали результаты исследований. Эффективность вакцины не очень высокая
Эксперт Татьяна Дуднакова указала на плохую способность вакцины «КовиВак» нейтрализовать вирус до его проникновения в клетку. При этом титры антител, вырабатываемых организмом после прививки, низкие
Разработчики вакцины «КовиВак» (научный центр имени Чумакова) опубликовали результаты первых двух фаз исследований своего препарата против коронавируса по безопасности и иммуногенности, проведенных с участием добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Эксперты на основании этих результатов сообщили о низкой эффективности вакцины.
Кандидат наук Татьяна Дуднакова из Школы биологических наук Эдинбургского университета сообщила «Русской службе ВВС» (издание признано иностранным агентом), что реальную эффективность «КовиВака» можно оценивать только по результатам третьей фазы исследований. Однако уже по группам «народных отчетов» в соцсетях видно, что эффективности вакцины очень низкая. «Даже от тяжелого течения почти нет защиты», — отметила эксперт.
Татьяна Дуднакова указала на плохую способность вакцины «КовиВак» нейтрализовать вирус до его проникновения в клетку. При этом титры антител, вырабатываемых организмом после прививки, низкие.
Эксперт уточнила, что средний титр после вакцинации «КовиВаком» составляет 1:10, однако для защиты от штамма «дельта» нужны титры 1:80 — 1:120.
Отметим, что среди российских вакцин против коронавируса самой эффективной считается «Спутник V», созданный в центре имени Гамалеи. К эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора у российских специалистов вызывает большие вопросы.