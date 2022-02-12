Суд вынес приговор детективам, слившим оппозиционерам данные об отравителях Навального
Центральный райсуд Тулы вынес приговор трем фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту слива данные о сотрудниках ФСБ, которых подозревают в причастности к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок»
Центральный райсуд Тулы вынес приговор трем фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту слива данные о сотрудниках ФСБ, которых подозревают в причастности к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок».
Один из основателей частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александр Зеленцов получил 4 года колонии общего режима, сообщает RT. Телеграм-канал Baza пишет, что Зеленцову дали три года колонии.
К двум годам лишения свободы в колонии-поселении суд приговорил сотрудников детективного агентства «Лекс Гранд» Петр Катков и Игорь Зайцев.
Сотрудников частного детективного агентства признали виновными в изготовлении и обороте поддельных документов, а также в нарушении тайны переписки или телефонных переговоров.
Согласно версии следствия, детективы с помощью даркнета искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались поддельными документами сотрудников полиции.
Слитые обвиняемыми данные были использованы командой Алексея Навального для одного из расследований. Речь идет о расследовании обстоятельств отравления оппозиционера «Новичком».
Напомним, что в конце 2020 года вышло расследование, в котором говорится о причастности к покушению на Алексея Навального сотрудников ФСБ. Данные утверждения основаны в том числе на биллингах телефонов.
Так, независимые расследователи выяснили, что сотрудники Института криминалистики ФСБ и Второй службы ФСБ (Управление по защите конституционного строя) следили за Алексеем Навальным с начала 2017 года и ездили за ним по разным городам.