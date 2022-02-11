В Александрове местного жителя осудили за покупку поддельного сертификата о вакцинации
Александровский горсуд Владимирской области приговорил местного жителя к пяти месяцам ограничения свободы за покупку поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса
Александровский горсуд Владимирской области приговорил местного жителя к пяти месяцам ограничения свободы за покупку поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса.
Мужчину признали виновным по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (максимальное наказание по этой статье - 2 года лишения свободы), сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
В решении суда указывается, что поддельный сертификат о вакцинации обвиняемый предоставил своему работодателю для подтверждения прохождения вакцинации против COVID-19.
Отметим, что ранее СМИ сообщали только о возбуждении дел в отношении медицинских работников, которые занимались оформлением сертификатов о вакцинации с занесением в базу портала «Госуслуги» без проведения прививки. О наступившей ответственности для покупателя сертификата сообщается впервые.