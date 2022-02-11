WebMoney прекратил все операции по кошелькам в рублях из-за отзыва лицензии у расчетного банка
На сайте WebMoney сообщается, что это произошло из-за того, что Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у Консервативного коммерческого банка (банка «ККБ»)
С 11 февраля 2022 года все операции по кошелькам платежной системы WebMoney в российских рублях стали недоступны.
На сайте WebMoney сообщается, что это произошло из-за того, что Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у Консервативного коммерческого банка (банка «ККБ»). Этот банк является расчетным системы WebMoney по рублевым кошелькам, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
В ЦБ отзыв лицензии объяснили нарушением со стороны «ККБ» законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
В WebMoney заявили, что банк «ККБ» не нарушал закон, а дейтсвия Банка России назвали «недружественными».
В WebMoney также заявили, что замороженные в банке «ККБ» деньги участников системы платежей будут выплачены владельцам.