Глава Калужской области возмутился из-за мигрантов, которые «ни бельмеса» не понимают по-русски
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников, которые проживают за границей
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы переселения соотечественников, которые проживают за границей. Такое решение он принял после посещения миграционного центра. Чиновник был крайне возмущен тем, что обладатели сертификатов о знании языка «ни бельмеса» не понимают по-русски.
«Первый попавшийся „гость с юга“. Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках. Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!» — написал Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
Губернатор сообщил, что запретит выходцам из Средней Азии получать по упрощенной схеме российское гражданство, а за поддельные сертификаты о знании русского языка мигрантам придется отвечать перед законом.
Кроме того, глава Калужской области запретит привлекать мигрантов к работу в сфере торговли, пассажирских перевозок и общественного питания.