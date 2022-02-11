11 февраля 2022, 15:50
УФАС по Пермскому краю возбудило дело против «дочки» ЛУКОЙЛа из-за повышения цен на бензин
В антимонопольной службе сообщили, что к ним поступили 44 жалобы на ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» о повышении стоимости топлива каждую неделю
Фото: gdezapravki.ru
Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело в отношении дочерней структуры нефтяной компании «Лукойл» по факту завышения цен на бензин.
В антимонопольной службе сообщили, что к ним поступили 44 жалобы на ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» о повышении стоимости топлива каждую неделю.
В УФАС сообщили, что компания «подстраивала» повышение цен под предельный уровень инфляции, хотя на это не было объективных причин. Кроме того, при значительно сниженных транспортных издержках для поставки топлива на заправки за счет наличия в Перми нефтебаз, стоимость топлива в регионе оказалась выше, чем в местах, где подобное преимущество отсутствует.
По данным ведомства, за несколько недель цены на бензин выросли на 2,5 рубля за литр.