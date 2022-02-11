Компания Maxar Technologies зафиксировала со Спутника размещение 550 палаток с военными в Крыму
Частная американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, которые свидетельствуют о наращивании российских войск вблизи границ Украины
Частная американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, которые свидетельствуют о наращивании российских войск вблизи границ Украины.
В Maxar Technologies сообщили, что отслеживали расположение и количество российских военных в течение нескольких недель. При этом снимки, сделанные в минувшие среду и четверг, показали значительное увеличение военных в нескольких местах в Крыму, а также на западе России и в Белоруссии, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Так, например, в Крыму в районе аэродрома Октябрьское к северу от Симферополя появилось 550 палаток военных и сотни единиц автомобильной техники.
В Беларуси военная техника и солдаты сконцентрированы на аэродроме Зябровка недалеко от Гомеля. До границы с Украиной - 25 километров.
Кроме того, Maxar Technologies зафиксировала скопление военных на полигоне около Курска.