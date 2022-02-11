11 февраля 2022, 14:52
Центробанк РФ повысил ключевую ставку и вызвал обвал фондового рынка
Центробанк России на фоне продолжающегося роста инфляции поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт. С 11 февраля ключевая ставка составляет 9,5%
Фото: goldenfront.ru
Центробанк России на фоне продолжающегося роста инфляции поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт. С 11 февраля ключевая ставка составляет 9,5%.
Одновременно с этим финансовый регулятор повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5-6% с прежних 4-4,5%). Ожидания по средней ключевой ставке в 2022 году Банк России повысил до 9-11% (прежний прогноз составлял 7,3-8,3%).
Очередное повышение ключевой ставки спровоцировало обвал на российском фондовом рынке. Индекс Московской биржи упал на 3,66%, до 3521 пункта, а индекс РТС — на 4,48%, до 1477 пунктов.
Сейчас лидерами падения являются «Тинькофф», Сбербанк, «Газпром» и «Магнит».