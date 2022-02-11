11 февраля 2022, 14:47
В подмосковных Мытищах школьник во время ссоры ударил ножом своего оппонента
В Следственном комитете сообщили, что инцидент между школьниками произошел из-за словесного конфликта. В ходе спора 13-летний подросток достал нож и нанес им удар своему оппоненту
Фото: smotrim.ru
В подмосковных Мытищах в одной из школ учащийся шестого класса напал на своего сверстника с ножом. Пострадавший находится в больнице.
В Следственном комитете сообщили, что инцидент между школьниками произошел из-за словесного конфликта. В ходе спора 13-летний подросток достал нож и нанес им удар своему оппоненту.
Сейчас следователи опрашивают очевидцев инцидента, сотрудников школы и родителей подростков.
РИА Новости сообщает, что у пострадавшего мальчика задето легкое. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ, но врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает.