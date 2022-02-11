11 февраля 2022, 12:57
Лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров
Российский лыжник Александр Большунов завоевал вторую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Россиянин пришел вторым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом
Российский лыжник Александр Большунов завоевал вторую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Россиянин пришел вторым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.
Золотую медаль в этом соревновании завоевал финский лыжник Ийво Никанен, который обошел Александра Большунова на 23,2 секунды. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.
Ранее Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне.
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