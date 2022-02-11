11 февраля 2022, 12:45
Во внутреннем дворе здания Госдумы обрушились строительные леса
Во внутреннем дворе здания Госдумы в Георгиевском переулке обрушились строительные леса, которые были расположены на фасаде реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена
Фото: НТВ
Во внутреннем дворе здания Государственной думы России в Георгиевском переулке обрушились строительные леса, которые были расположены на фасаде реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века.
Обломки строительных лесов обрушились на парковку Госдумы.
По данным РБК, в результате происшествия пострадал автомобиль, который числится на балансе ФГБУ «Автотранспортный комбинат Управделами Президента». , В профсоюзе работников учреждений управделами президента уточнили, что эта машина закреплена за депутатами Госдумы.