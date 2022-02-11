11 февраля 2022, 11:38
В России выявили 203 949 новых заболевших. Это рекордный показатель
Госпитализированы 19 281 человек с подтвержденным COVID-19, скончались 722 человека, сообщили в федеральном оперштабе
Фото: 123ru.net
В России за минувшие сутки выявили 203 949 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Госпитализированы 19 281 человек с подтвержденным COVID-19, скончались 722 человека, сообщили в федеральном оперштабе.
В Москве выявили 18 541 новых случай заражения, в Санкт-Петербурге - 22 070, в Московской области - 8 967, в Свердловской области - 5796.