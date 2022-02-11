11 февраля 2022, 11:32
Российская актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет
Известная актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет. Первой об этом сообщила в Facebook журналистка Катерина Гордеева
Фото: xx-football.com
Известная актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет. Первой об этом сообщила в Facebook журналистка Катерина Гордеева.
Помощник режиссера и мужа актрисы Валерия Тодоровского Дмитрий Давиденко в беседе с РБК подтвердил информацию о ее кончине.
Сообщается, что Евгения Брик долгое время лечилась от некой болезни в Лос-Анджелесе. Скончалась она 10 февраля.
Евгения Брик (настоящая фамилия Хиривская) известна ролями в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914».