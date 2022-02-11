Олимпийский комитет России опубликовал заявление по поводу положительной допинг-пробы Камилы Валиевой
Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением по делу фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой дал положительный результат
Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением по делу фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой дал положительный результат.
В ОКР подчеркнули, что положительная допинг-проба фигуристки была взята не во время Олимпийских игр в Пекине, а значит результаты командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.
Российские спортивные функционеры пообещали бороться за сохранение золотых медалей фигуристов, завоеванных в командном турнире.
В допинг-пробе 15-летней Камилы Валиевой спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция «триметазидин», относящаяся к классу S4.4 запрещенного списка ВАДА 2021 года.
Положительная допинг-проба спортсменки была сдана в декабре. Все анализы, сданные после 25 декабря - чистые.
Пока Камила Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений, если Спортивный арбитражный суд не вынесет в отношении фигуристки иное решение .