11 февраля 2022, 10:51
Власти Великобритании отменили карантин для иностранных туристов
Для въезда в Великобританию непривитым иностранцам и привитым вакцинами, которые официально не были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), необходимо предоставить результаты ПЦР-теста
Фото: m.kievpravda.com
Власти Великобритании с 11 февраля отменили требование к иностранным туристам об обязательном карантине.
По новым правилам, для въезда в Великобританию непривитым иностранцам и привитым вакцинами, которые официально не были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), необходимо предоставить результаты ПЦР-теста. Карантин им больше соблюдать не нужно, однако в течение двух дней после приезда необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест на коронавирус.
Путешественники с сертификатами о вакцинации, одобренными ВОЗ, освобождаются от ПЦР-исследования по прибытии.
Тем не менее, всем без исключения туристам необходимо будет заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета, сообщает «Лента.ру».