Роскомнадзор потребовал от «Дождя» удалить упоминание расследования о главе ВТБ и Наиле Аскер-заде
Роскомнадзор потребовал от «Дождя» (издание признано иностранным агентом) удалить со своего сайта фрагмент эфира, в котором рассказывается о расследовании команды Алексея Навального об имуществе главы ВТБ Андрея Костина
Роскомнадзор потребовал от «Дождя» (издание признано иностранным агентом) удалить со своего сайта фрагмент эфира, в котором рассказывается о расследовании команды Алексея Навального об имуществе главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-заде, с которой госбанкира связывают близкие отношения.
РКН в своем требовании сослался на решение Генпрокуратуры от 9 февраля 2022 года, в котором говорится, что фрагмент эфира содержит «информационные материалы организации, деятельность которой запрещена».
Напомним, что в конце января 2022 года Роскомнадзор потребовал от «Дождя» и других независимых СМИ удалить публикации об антикоррупционных расследованиях команды Навального. В этот список среди прочих попало расследование о «дворце» Владимира Путина в Геленджике.