11 февраля 2022, 08:35
В России в прошлом году за комментарии в интернете осудили 44 человека
В России по итогам прошлого года уголовное преследование за посты и комментарии в интернете практически достигло пиковых значений. В стране было возбуждено 401 дело по данному факту, а осуждено 44 человека
Фото: Яндекс.Дзен
В России по итогам прошлого года уголовное преследование за посты и комментарии в интернете практически достигло пиковых значений. В стране было возбуждено 401 дело по данному факту, а осуждено 44 человека.
В докладе «Свобода интернета 2021: царство цензуры» проекта «Сетевые Свободы» говорится, что самыми популярными статьями стали «Оправдание терроризма» и «Призывы к экстремизму».
Всего в 2021 году в России было зафиксировано более 451 тысячи вмешательств в свободу интернета. Это в 1,5 раза больше показателя 2020 года.
Чаще всего вмешательства властей в свободу интернета происходили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, в Московской, Омской и Саратовской областях.