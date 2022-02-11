11 февраля 2022, 08:26
Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев уйдет в отставку
Губернатор республики Марий Эл Александр Евстифеев может в ближайшее время уйти в отставку по собственному желанию. Срок полномочий Евстифеева заканчивается в 2022 году, но на второй срок он баллотироваться не будет
Фото: potokmedia.ru
Губернатор республики Марий Эл Александр Евстифеев может в ближайшее время уйти в отставку по собственному желанию.
Срок полномочий Александра Евстифеева заканчивается в 2022 году, но на второй срок он баллотироваться не будет, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
«Он категорически не хочет [продолжать работу на губернаторском посту]», — заявил один из источников.
Предполагается, что после ухода Евстифеева в отставку, республику Марий Эл отдадут коммунистам, у которых в этом регионе традиционно сильные позиции. Новым губернатором может стать депутат Госдумы Сергей Казанков от Марий Эл.