Допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой официально признана положительной
Допинг-проба российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой, сданная в декабре, дала положительный результат на триметазидин
Допинг-проба российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой, сданная в декабре, дала положительный результат на триметазидин.
В пресс-релизе Международного агентства тестирования (ITA) говорится, что следы запрещенного препарата были обнаружены в допинг-пробе, которую она сдала 25 декабря 2021 года на чемпионате России, которых проходил в Санкт-Петербурге.
Пока 15-летняя Валиева от участия в Олимпийских играх не отстранена. Ее дело будет рассматривать специальная комиссия.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в связи с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, российские фигуристы могут лишиться золотых медалей, завоеванных в командном турнире. Если это произойдет, то золото перейдет команде США.