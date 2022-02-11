Евросоюз может внести Россию в список стран с «серой» налоговой юрисдикцией
Евросоюз рассматривает возможность внести Россию в «серый» список налоговых юрисдикций. Всего этот перечень планируется расширить с 15 до 25 стран
Евросоюз рассматривает возможность внести Россию в «серый» список налоговых юрисдикций. Всего этот перечень планируется расширить с 15 до 25 стран.
«Серой» налоговой юрисдикцией также планируется признать Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Точный список будет утвержден 24 февраля.
Сейчас в этот список включены Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Доминиканская республика, Гонконг, Ямайка, Иордания, Малайзия, Северная Македония, Катар, Сейшелы, Таиланд, Турция и Уругвай, сообщает «Лента.ру».
Отметим, что в список стран с «черной» налоговой юрисдикцией входят иностранные государства, которые не сотрудничают по вопросам налогов. К «серой» налоговой юрисдикции относятся страны, которые «считаются сотрудничающими по налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств».