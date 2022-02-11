Британские депутаты одобрили поправки к закону о санкциях против России
Депутаты проголосовали за поправки в закон об ужесточении режима санкций в отношении Москвы, который позволит ввести ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из Росси
Парламент Великобритании одобрил поправки к закону о введении санкций против России.
Депутаты проголосовали за поправки в закон об ужесточении режима санкций в отношении Москвы, который позволит ввести ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России. В парламенте отметили, что речь идет о физлицах и юрлицах, которые дестабилизируют ситуацию на Украине.
Поправки разрешают вводить санкции в случае обострения ситуации на границе Украины и России, а также расширяют список лиц и компаний, на которых будут распространяться санкции.
Напомним, что ранее представители власти Великобритании не исключили введения санкций лично против президента Владимира Путина и «путинских» олигархов, которые владеют активами в европейских странах. Это произойдет в случае нападения России на Украину.