В Пскове против мундепа возбудили дело из-за баннера «Навальный 20!8» на фотографии
Полиция Пскова начала административное производство в отношении муниципального депутата от партии «Яблоко» Николая Кузьмина по факту публикации двух изображений, на которых присутствует надпись «Навальный 20!8»
Полиция Пскова начала административное производство в отношении муниципального депутата от партии «Яблоко» Николая Кузьмина по факту публикации двух изображений, на которых присутствует надпись «Навальный 20!8».
Дело в отношении мундепа заведено по статье «Демонстрация символики экстремистских организаций». Полиция усмотрела на снимках «символику общественного движения «Штабы Навального»» (признаны экстремистской организацией), сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).
Поводом для возбуждения дела стала фотография Николая Кузьмина и Алексея Навального на фоне баннера с надписями «Навальный 20!8» и 2018.navalny.com. Также полиции не понравилась карта, как пройти на встречу с Алексеем Навальным, где присутствуют надписи «Навальный 20!8» и «Пора выбирать».