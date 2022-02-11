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Общество
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Санкт-Петербург
11 февраля 2022, 00:34

В Петербурге из-за угроз закрылся мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендеров

В Санкт-Петербурге мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей вынужденно приостановил работу из-за поступающих угроз от неизвестных

В Петербурге из-за угроз закрылся мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендеров
Фото: 123ru.net

В Санкт-Петербурге мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей вынужденно приостановил работу из-за поступающих угроз от неизвестных.

В благотворительном фонде «Гуманитарное действие» (фонд признан иностранным агентом) сообщили, что в целях безопасности сотрудников и представителей этого сообщества было принято решение остановить работу мобильного пункта. Фонд также намерен обратиться в полицию с заявлением по факту угроз.

Организация также опубликовала скриншоты угроз от неизвестных в социальных сетях и телеграм-каналах. В одном из комментарием говорилось, что «таких» нужно закатывать в бетон.

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