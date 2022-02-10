Жители Рязанской области попросили Квентина Тарантино спасти от разрушения «Дом Пастернака»
Жители Рязанской области записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения «Дом Пастернака». Россияне решили обратиться в американцу, потому что от местных властей толка нет
Жители Рязанской области записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой спасти от разрушения «Дом Пастернака». Россияне решили обратиться в американцу, потому что от местных властей толка нет.
«Мы знаем вашу любовь к русской литературе. Знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Пастернаку. Хотим превратить этот дом в музей», - говорится в обращении жителей Рязанской области.
Россияне отметили, что им стыдно обращаться с такой просьбой к Квентину Тарантино, однако местные чиновники не оставили другого выбора.
«Обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник», — говорится в обращении, которое цитирует Znak.com.
Режиссер Квентин Тарантино ранее рассказывал в одном из интервью, что стихи Бориса Пастернака знает наизусть с детства и что он – его литературный кумир. Во время визита в Россию режиссер посетил могилу Пастернака.