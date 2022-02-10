10 февраля 2022, 18:05
В Переславле-Залесском после нападения бездомных собак на женщину против чиновников возбудили дело о халатности
Женщину, чья личность до сих пор не установлена, подобрали в бессознательном состоянии и с рваными ранами у дверей городского морга. Она была еще жива, однако через час после госпитализации женщина скончалась
Фото: yarreg.ru
В России произошел еще один случай нападения бездомных собак на человека. На этот раз инцидент произошел в Переславле-Залесском.
Женщину, чья личность до сих пор не установлена, подобрали в бессознательном состоянии и с рваными ранами у дверей городского морга. Она была еще жива, однако через час после госпитализации женщина скончалась.
По факту происшествия прокуратура Ярославской области возбудила дело по статье «Халатность, про неосторожности повлекшая смерть человека». Проверка установила, что мэрия не продлила контракт с «Многофункциональным центром развития Переславля-Залесского», в обязанности которого среди прочего входил отлов бездомных животных.