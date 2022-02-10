Верховный суд Чечни отказался отпустить Зарему Мусаеву
Верховный суд Чечни отказался смягчить меру пресечения супруге бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевов. Женщина останется в СИЗО несмотря на серьезные проблемы со здоровьем
Верховный суд Чечни отказался смягчить меру пресечения супруге бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевов. Женщина останется в СИЗО несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Адвокаты сообщили, что Зарема Мусаева больна сахарным диабетом и с трудом ходит, однако чеченский суд этот факт проигнорировал.
Представитель прокуратуры заявил в суде, что содержание Мусаевой в СИЗО в ее текущем состоянии и в связи с вменяемыми ей обвинениями является адекватной мерой пресечения.
Напомним, что супруга экс-судьи Сайди Янгулбаева и мать бывшего сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева была похищена чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде и насильно вывезена в Грозный в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.
Позже чеченские силовики обвинили находящуюся в плохом состоянии Зарему Мусаеву в нападении на участкового, после чего суд арестовал ее на два месяца.
Семью Янгулбаевых глава Чечни Рамзан Кадыров считает врагами, а его соратник и депутат Адам Делимханов публично пообещал отрезать им головы. Кремль и правоохранительные органы угрозы со стороны парламентария в адрес российских граждан проигнорировали.