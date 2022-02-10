Мурманская прокуратура проводит проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам Wildberries
Прокуратура Мурманской области организовала проверку по факту появления в СМИ информации о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries на оплату труда
Прокуратура Мурманской области организовала проверку по факту появления в СМИ информации о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries на оплату труда.
В ведомстве сообщили, что в случае выявления нарушений законодательства в области охраны труда будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении работодателя.
Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», ранее в городе закрылся пункт выдачи Wildberries на улице Баумана. На двери было вывешено объявление, согласно которому пункт закрылся в связи с забастовкой сотрудников. Акция протеста в свою очередь была объявлена из-за невыплаты зарплаты.
По аналогичной причине закрылся пункт выдачи в ЗАТО Александровск.
В свою очередь «Московский комсомолец» сообщает, что в ночь на 10 февраля произошел пожар на складе маркетплейса Wildberries на улице Промышленная. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание.
По данным издания, на складе сгорели посылки клиентов маркетплейса. Кто будет возмещать покупателям деньги за утраченный товар, не сообщается.