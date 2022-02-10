10 февраля 2022, 15:47
В спецприемнике Сахарово сторонников оппозиции начали помечать как «политических»
В спецприемнике в Сахарово арестованных активистов начали помечать как «политических». Таким образом в стране уже официально появились политзаключенные, хотя президент Владимир Путин этот факт много лет отрицает
Фото: argonsk.ru
В спецприемнике в Сахарово арестованных активистов начали помечать как «политических». Таким образом в стране уже официально появились политзаключенные, хотя президент Владимир Путин этот факт много лет отрицает.
Оппозиционеры, которые отбывали административные сроки в Сахарово, рассказали телеграм-каналу «Можем объяснить», что сотрудники спецприемника делали приписку «политич.» в их личных карточках учета.
В личном общении сотрудники спецприемника также называют активистов «политическими».
Отметим, что президент Владимир Путин неоднократно публично отрицал наличие в России политических заключенных.