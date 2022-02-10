«Газпром» потратит 137 млн рублей на обустройство офиса Алексея Миллера на конгрессе в Южной Корее
Госкомпания «Газпром» разместила на портале госзакупок тендер на обустройство презентационного офиса главы монополии Алексея Миллера на Мировом газовом конгрессе и мировой газовой выставке в Южной Корее
Госкомпания «Газпром» разместила на портале госзакупок тендер на обустройство презентационного офиса главы монополии Алексея Миллера на Мировом газовом конгрессе и мировой газовой выставке в Южной Корее. Мероприятие запланировано на 23-27 мая.
Стоимость госконтракта составляет 136,8 млн рублей. Заказчиком выступает ООО «Газпром экспо».
Исполнитель должен обустроить двухэтажный павильон площадью 700 кв.м. В офисе должно быть несколько «переговорок», бар, кабинет и отдельный санузел. В тендерной документации также отмечается, что для придания «статуса» офис надо будет украсить логотипами, декоративными панелями, позолоченными светильниками и телевизорами, пишет телеграм-канал «Малюта Скуратов».
Отметим, что за 137 млн рублей можно купить уже готовый шикарный особняк на Рублевке или виллу в Испании.