10 февраля 2022, 14:59
В России упростили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
В России изменилась схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Теперь для получения такого диагноза достаточно одного положительного результата экспресс-теста, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19
Фото: newdaynews.ru
В России изменилась схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция». Теперь для получения такого диагноза достаточно одного положительного результата экспресс-теста, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Ранее для диагноза положительный экспресс-тест нужно было подтвердить положительным ПЦР-тестом, сделанным в лаборатории.
Врачи-инфекционисты оценивают точность экспресс-тестов на коронавирус в 80%, однако ПЦР-тест является самым эффективным методом диагностики COVID-19.