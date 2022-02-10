Из «Лиги безопасного интернета» вышли крупные операторы связи
Ранее в списке участников на сайте ЛБИ были указаны «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько крупных IT-компаний. С 8 февраля этот раздел пустует
Из «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, вышли все операторы связи.
Ранее в списке участников на сайте ЛБИ были указаны «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько крупных IT-компаний. С 8 февраля этот раздел пустует, сообщает «КоммерсантЪ».
Представитель «Мегафона» сообщил, что собрание акционеров приняло решение выйти из «Лиги безопасного интернета», так как оператор совместно с другими компаниями создали собственный «Альянс по защите детей в цифровой среде».
В «Ростелекоме» также подтвердили, что «давно покинули ЛБИ».
В самой Лиге заявили, что сейчас идет реорганизация попечительского совета, правления и состава членов организации.
Напомним, что «Лига безопасного интернета» Екатерины Ммзулиной известна своими обращениями в правоохранительные органы с просьбой проверить рэпера Алишера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.