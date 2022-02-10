Суд приговорил канского подростка к 5 годам за план взорвать здание ФСБ в Minecraft
Глава ассоциации «Агора» Павел Чиков сообщает, что двоих несовершеннолетних обвиняемых Канский суд освободил от уголовной ответственности за оказание содействия следствию
Суд Канска огласил приговор подросткам, которых обвинили в терроризме из-за планов взорвать здание ФСБ России в компьютерной игре Minecraft.
Глава ассоциации «Агора» Павел Чиков сообщает, что двоих несовершеннолетних обвиняемых Канский суд освободил от уголовной ответственности за оказание содействия следствию. Гособвинение просило суд приговорить их к 6 годам и 6 месяцам воспитательной колонии.
Ключевого фигуранта дела Никиту Уварова суд приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Гособвинитель просил для него наказания в виде 9 лет лишения свободы.
Напомним, что Никита Уваров и двое его приятелей были задержаны в ноябре 2020 года, когда расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. В изъятых у них телефонах силовики обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.
Подростков обвинили в прохождении обучения в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности.