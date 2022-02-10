Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества экс-главы ГИБДД по Ставрополью
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 22 объекта недвижимости и шесть автомобилей, которые принадлежат семье бывшего главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который был задержан за коррупцию
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 22 объекта недвижимости и шесть автомобилей, которые принадлежат семье бывшего главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который был задержан за коррупцию.
Общая стоимостью этого имущества оценивается в 83 млн рублей, сообщает Znak.com.
По версии прокуратуры, Алексей Сафонов не мог на свою официальную зарплату приобрести столько имущества.
Ранее суд уже наложил арест на дорогие иномарки, квартиры и особняки, включая знаменитый «золотой» коттедж, которые принадлежат ставропольскому гаишнику и связанным с ним лицам.
В настоящее время суд выясняет обстоятельства приобретения указанного в иске генпрокуратуры имущества. Защита Алексея Сафонова утверждает, что все перечисленные объекты принадлежат семье гражданской жены экс-начальника Госавтоинспекции, которая занимается бизнесом.
Теперь уже бывший начальник УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан в июле 2021 года. По версии следствия, начальник Госавтоинспекции и его подчиненные продавали поддельные пропуска на перевозку грузов и зарабатывали на этом десятки миллионов рублей.