Россияне научились откладывать на «черный день», но этих денег им надолго не хватит
Более 79% российских граждан сообщили о наличии у них накоплений на «черный день», которых большинству хватит в лучшем случае на три месяца
Более 79% российских граждан сообщили о наличии у них накоплений на «черный день», которых большинству хватит в лучшем случае на три месяца.
Согласно исследованию, проведенному компанией «Росгосстрах. Жизнь», банком «Открытием» и исследовательским центром А2, почти 58% россиян имеют накопления на «черный день» в размере менее 100 тысяч рублей, сообщает РБК.
38% респондентов сообщили, что накопили от 100 до 300 тысяч рублей. Только у 2% и 1,5% россиян размер финансовой подушки составляет миллион рублей и более миллиона рублей соответственно.
62% респондентов заявили, что в случае потери дохода они смогли бы прожить на накопления не более трех месяцев. 19% россиян «заначки» хватит на 3-6 месяцев, 15% — на 6–12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.