10 февраля 2022, 10:59
Камилу Валиеву не будут отстранять от Олимпиады, а российских фигуристов - лишать золота
Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая выступает в женском одиночном разряде, не будут отстранять от участия в личных соревнованиях. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники
Фото: imag.one
Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая выступает в женском одиночном разряде, не будут отстранять от участия в личных соревнованиях. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники.
Российскую сборную по фигурному катанию также не будут лишать золотых медалей, завоеванных в командном турнире из-за проблем с допинг-пробой Валиевой.
Снять отстранение с россиянки удалось команде юристов, однако это решение еще может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Источник изданий отметил, что спортсмен временно отстраняется только в том случае, если найденный в его организме препарат считается особым. Но к ситуации с Камилой Валиевой это не относится.