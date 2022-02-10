10 февраля 2022, 09:00
Российский бюджет получил 636 млрд рублей за счет повышения налога на доход свыше 5 млн рублей
В Федеральной налоговой службе сообщили, что реальные дополнительные поступления в бюджет составили 82,7 млрд рублей, так как 553 млрд рублей из собранных 636,4 млрд рублей пошли в регионы
Фото: РБК
Российская казна пополнилась на 636,4 млрд рублей за счет сбора повышенного налога с россиян с годовым доходом выше 5 млн рублей.
Напомним, что такой налог взимается по ставке 15%, но облагается только часть дохода, которая превышает 5 млн рублей.
В Федеральной налоговой службе сообщили РБК, что реальные дополнительные поступления в бюджет составили 82,7 млрд рублей, так как 553 млрд рублей из собранных 636,4 млрд рублей пошли в регионы.
Напомним, что теперь граждане с годовым доходом свыше 5 млн рублей платят НДФЛ в размере 15, а не 13 процентов. При этом повышение налога не распространяется на операции с единоразовым доходом, например на продажу имущества или страховые выплаты.