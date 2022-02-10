Вологодский вице-губернатор на совещании одобрил «сталинские» расстрелы
Вице-губернатор Вологодской области Михаил Глазков публично одобрил расстрелы времен «большого террора» при советском лидере Иосифе Сталине
Вице-губернатор Вологодской области Михаил Глазков публично одобрил расстрелы времен «большого террора» при советском лидере Иосифе Сталине.
Во время онлайн-совещания межведомственной комиссии по вопросам декриминализации лесного комплекса и реализации инвестиционных проектов Михаил Глазков раскритиковал предприятие в маленькой деревне, где в цеху работает всего четыре человека.
Вологодский чиновник заявил, что государство оказывает бизнесу поддержку не для того, «чтобы строили какие-то курятники».
«При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!.. Ну да ладно», - заявил г-н Глазков, слова которого приводит телеграм-канал «Замгубернатора».
В пресс-службе администрации области позже заявили, что слова заместителя губернатора якобы были выдернуты из контекста.
Сам Михаил Глазков заявил, что его «неправильно поняли».