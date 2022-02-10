Полиция заблокировала крупные сайты по продаже данных банковских карт
МВД России заблокировало три крупных сайта по кардингу (мошенничество с банковскими картами). На ресурсах по продаже данных карт Ferum и Trump's Dumps, а также на форуме с рекламными объявлениями таких магазинов
МВД России заблокировало три крупных сайта по кардингу (мошенничество с банковскими картами). На ресурсах по продаже данных карт Ferum и Trump's Dumps, а также на форуме с рекламными объявлениями таких магазинов Sky-Fraud, появилась соответствующая информация.
На указанных сайтах появилось предупреждение от управления «К» БСТМ МВД России о том, что данный сервис закрыт навсегда в ходе спецоперации правоохранительных органов.
В компании Group-IB отметили, что речь идет не о простой блокировке, а о дефейсе, когда полиция размещает баннеры на заблокированный ресурс, принадлежавший арестованным киберпреступникам.
Специалисты по кибербезопасности также отметили, что эти сайты управлялись российскими гражданами, а за все время работы на этих сайтах продавались данные о более чем 113 млн банковских карт, а их общая стоимость превышала 654,9 млн долларов, сообщает РБК.