В МОК назвали спекуляцией данные о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией сообщения о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией сообщения о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.
Одновременно с этим г-н Адамс подтвердил, что возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями. Что это за ситуация, он не уточнил.
В свою очередь в Федерации фигурного катания сообщили, что Кимилу Валиеву не отстранили от соревнований и она вышла на тренировку перед личными соревнованиями.
Напомним, что ранее МОК отложил церемонию вручения медалей призерам командного турнира по фигурному катанию, в котором Россия заняла первое место.
После этого западные СМИ сообщили, что проблема возникла из-за допинг-теста Камилы Валиевой, сданной в декабре. Ситуация осложняется тем, что фигуристке еще нет 16 лет и она является «защищенным лицом».
По данным «РБК Спорт», в анализах Валиевой нашли препарат триметазидин в минимальных пропорциях.