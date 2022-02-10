Россия отказалась ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Россия впервые за 20 лет отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на 18-20 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Россия впервые за 20 лет отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на 18-20 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель МИДа заявила, что в последние годы конференция по безопасности «все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность». Именно по этой причине интерес России к данному мероприятию упал.
«КоммерсантЪ» сообщает, что Россия отказалась от участия в мероприятии из-за требования соблюдать шестидневный карантин делегатам, которые привиты от коронавируса вакцинами, не одобренными Евросоюзом (то есть всеми российскими вакцинами).
В Мюнхен среди прочих должны были посетить глава Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.