Жителям Пермского края раз в год будут выдавать наборы с гречкой, чаем и туалетной бумагой
Жители Пермского края один раз в год смогут получать бесплатные наборы с гречкой, чаем, туалетной бумагой и другими продуктами. Об этом говорится в приказе Минсоцразвития региона «Об оказании помощи в натуральном виде»
Жители Пермского края один раз в год смогут получать бесплатные наборы с гречкой, чаем, туалетной бумагой и другими продуктами. Об этом говорится в приказе Минсоцразвития региона «Об оказании помощи в натуральном виде».
В приказе говорится о предоставлении срочной социальной услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам в трудной жизненной ситуации.
На бесплатные наборы с гречкой и туалетной бумагой могут претендовать лица старше 65 лет, которые не могут сами себя обслуживать и самостоятельно передвигаться; лица без определенного места жительства; семьи в социально опасном положении; семьи с детьми, которые нуждаются в соцобслуживании; бывшие заключенные (освободившиеся в течение года), беженцы и пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций.
По данным портала Ura.ru, в состав продуктового набора входят две банки консервов, макароны, сахар, гречка, лапша быстрого приготовления, чай, мыло, зубная паста, стиральный порошок, туалетная бумага и шампунь.